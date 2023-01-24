Emekliye memura 9.000 TL + %1,89 25 AY + 3 ay ödemesiz! Zamma kavuşan EYT, SSK, Bağkur’luya 25.000 TL! TABAN maaşı 5.500 olanlar...

SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri bu hafta başladı. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı ödenecek. Ocak ayında zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Milyonlar müjdelerle peş peşe sevinç yaşarken bir güzel haber de bankalar tarafından duyuruldu.