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Haberler Ekonomi Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 'Son indirimleri kaçırdım' diye üzülenlere müjde! Bu hafta hem gıda ürünlerinde hem teknolojik aletlerde dev indirim başladı. BİM mağazalarında haftanın ikinci gününden itibaren indirimli ürünler satışa çıtktı. Peki bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? İşte yeni indirim kataloğunun tamamı&hellip;

25.01.2023 10:35 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:35
Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. BİM zincir marketleri bugünden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu hafta Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL, Dijitsu 32" Android Tv 2.299 TL, Chef's Sahan 20 cm 69 TL, Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 99 TL'ye düştü. İşte güncel BİM kataloğu...

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Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL

Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Dijitsu 43" Android Tv 3.999 TL

Dijitsu 32" Android Tv 2.299 TL

Polosmart Smarta Tartı 169 TL

Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

Polosmart Duvar Şarjı 109 TL

Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL

Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 59,50 TL

Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL

Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 55 TL

Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

Chef's Sahan 20 cm 69 TL

Chef's Tava 28 cm 99 TL

Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

Oval Tepsi 35 cm 55 TL

Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL

Bu hafta BİM’de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...

Matara 2 Litre 189 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL

Şeffaf Servis Seti 22,50 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL

Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 99 TL

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