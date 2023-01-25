Bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Mikrofiber yorgan, banyo paspas seti...
BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 'Son indirimleri kaçırdım' diye üzülenlere müjde! Bu hafta hem gıda ürünlerinde hem teknolojik aletlerde dev indirim başladı. BİM mağazalarında haftanın ikinci gününden itibaren indirimli ürünler satışa çıtktı. Peki bu hafta BİM'de indirimli ürünler neler? İşte yeni indirim kataloğunun tamamı…
25.01.2023 10:35 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:35
BİM 24-27 Ocak aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. BİM zincir marketleri bugünden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu hafta Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL, Dijitsu 32" Android Tv 2.299 TL, Chef's Sahan 20 cm 69 TL, Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 99 TL'ye düştü. İşte güncel BİM kataloğu...