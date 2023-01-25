475 milyar liralık tarihi fırsat! Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, KYK borçları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma paketi ile 2 bin liranın altındaki vergi, kira beyanı, trafik ve köprü geçiş cezası gibi borçlar silinecek. Borcunu yapılandırana 48 aya varan taksit imkanı olacak...
31 Aralık 2022 itibariyle kesinleşen vergi, harç, prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasayla 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinecek. Kapsama köprü geçiş cezası, trafik cezası, kabahatler cezası, kira beyanı da girecek. Üç farklı cezanın toplamı 2 bin liranın altındaysa hepsi silinecek.
48 AY VADE İMKANI: Yapılandırmayla kamuya olan tüm borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Bu yapılandırmada öncekilere göre vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla vade 36 aydı. Yeni yapılandırmayla vade 48 aya çıkarılacak.
ÜST KURUL CEZALARI DA KAPSAMDA: Yeni yapılandırmada ilk defa Rekabet Kurulu, EPDK, BDDK, SPK gibi kurul cezaları da kapsamda olacak. Üst kurulların idari para cezalarını içerecek.