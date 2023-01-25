475 milyar liralık tarihi fırsat! Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, KYK borçları...

48 AY VADE İMKANI: Yapılandırmayla kamuya olan tüm borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Bu yapılandırmada öncekilere göre vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla vade 36 aydı. Yeni yapılandırmayla vade 48 aya çıkarılacak.