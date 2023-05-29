Emekliye memura 3'ü 1 arada zam oluştu! %85,69 ek zam + 5.000 TL seyyanen ödeme şekillendi! TÜİK 6 aylık enflasyon + refah payı farkıyla nihai tablo! 7.500, 8.000, 11.800 TL alanlar...
Emekli ve memur maaşlarında rekor artışlar geliyor. Temmuz ayına az bir zaman kala, enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen artışla birlikte yeni zam hesabı yapılmaya başlandı. Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zammın detayları da böylelikle ortaya çıktı. Aynı zamanda düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni tablo...
Emekli ve memurlar Temmuz zammını merakla bekliyor. Gelen yeni enflasyon oranlarıyla birlikte hesaplamalar şekilleniyor. Temmuz'da memur ve emekliye 3'lü zam formülü geliştirildi. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte 6 aylık enflasyon farkıyla yeni maaş tablosu hesabı...
EKONOMİ EYLEM PLANI UYGULAMAYA GİRECEK
Ekonomi yönetimi değişirken, Ekim ayında 2024 bütçesi için hazırlıklar, ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program çalışmaları tamamlanacak. Enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek.
3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.
EMEKLİYE, MEMURA REFAH PAYI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak.