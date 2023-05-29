Emekliye memura 3’ü 1 arada zam oluştu! %85,69 ek zam + 5.000 TL seyyanen ödeme şekillendi! TÜİK 6 aylık enflasyon + refah payı farkıyla nihai tablo! 7.500, 8.000, 11.800 TL alanlar...

Emekli ve memurlar Temmuz zammını merakla bekliyor. Gelen yeni enflasyon oranlarıyla birlikte hesaplamalar şekilleniyor. Temmuz'da memur ve emekliye 3'lü zam formülü geliştirildi. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte 6 aylık enflasyon farkıyla yeni maaş tablosu hesabı...