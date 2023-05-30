7 maddeli revizyon geliyor! EYT'nin ardından sıra 2000 sigortalılara geldi! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Seçim sonrası tüm vatandaşları kapsayan yeni düzenlemeler hayata geçecek. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak adımlar atılırken; erken emeklilik, kira, 3600 ek gösterge gibi alanlarda düzenlemeler sağlanacak. Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili art arda önemli adımlar atılacak. Peki, yeni reform ne zaman hayata geçecek? İşte tüm detaylar haberimizde...