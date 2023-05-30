EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge oluşturuldu! 2000 s. emeklilik, 5000 prim - 50-55 yaş + yıl (kesenek) şartları değişti! Tablo değişti, Çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı...

EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Önümüzdeki dönemde de Bağkur'lular ve kadınlar için yeni düzenlemeler gündeme gelecek. EYT'yi çok az farkla kaçıranlar için ise kademeli emeklilik sistemi konuşuluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir kişi EYT'li olarak emekli olurken, 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş biri ise daha geç emekli oluyor. Bunun önüne geçmek için de düzenleme bekleniyor. İşte yeni emekliliğe dair merak edilenler...