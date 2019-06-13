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Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emeklilerin bir yandan da gözü toplu sözleşmede olacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak. Bu talepler; Ayda 361 TL aile yardımı, emeklilik ikramiyesinde artış ve her ay enflasyon farkı. İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin merakla ettiği tüm detaylar...

13.06.2019 07:51 - Son Güncelleme: 13.06.2019 09:38
Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek.

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Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emeklilerin bir yandan da gözü toplu sözleşmede olacak.

Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak ve karara bağlanacak.

Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

İşte konfederasyonların masaya taşıyacağını duyurduğu talepler:

Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

● 4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek.

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