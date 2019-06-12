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Siber dolandırıcıların "tatil faturası" numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Siber dolandırıcılar, kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalmak için pek çok yöntemi deniyor.

Veri tabanlarına kayıtlı olan kullanıcılara e-posta gönderen dolandırıcılar, bu kez 'tatil faturası' numarası yöntemini denedi. Dolandırıcılar bu yöntemle kullanıcıların e-posta ve benzeri hesap bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor. Peki dolandırıcıların bu yöntemine karşı nasıl önlem almak gerekiyor? Kredi kartı hırsızlığından korunmanın yolu nedir? İşte siber dolandırıcıların yeni dolandırıcılık yöntemi ve kredi kartını bilgilerinizi kaptırmamanız için yaptırmanız gerekenler...

12.06.2019 10:42 - Son Güncelleme: 12.06.2019 10:45
Siber dolandırıcıların tatil faturası numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Siber dolandırıcılar, kullanıcıların bilgilerini ve verilerini çalmak için pek çok yöntemi deniyor.

Siber dolandırıcıların tatil faturası numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Bunlardan sonuncusu ise hayrete düşürdü. Ramazan Bayramı vesilesiyle resmi tatilin 10 güne çıkarılmasıyla yeni bir yöntem denenmeye başlandı.

Siber dolandırıcıların tatil faturası numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Veri tabanlarına kayıtlı olan kullanıcılara e-posta gönderen dolandırıcılar, bu kez 'tatil faturası' numarası yöntemini denedi.

Siber dolandırıcıların tatil faturası numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Hürriyet'in haberine göre kullanıcılara gönderilen e-postada, "Umarım harika bir tatil geçirmişsinizdir? Ödeme için fatura ekledim, onayladıktan sonra atmam gereken adımı bildirin" deniliyor.

Siber dolandırıcıların tatil faturası numarasına dikkat! Paranızı ve kredi kartı bilgilerinizi çaldırabilirsiniz...

Bu mailin içinde ise metin (.txt) formatında bir dosya bulunuyor.

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