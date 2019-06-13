Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede 13.06.2019 09:38

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emeklilerin bir yandan da gözü toplu sözleşmede olacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak. Bu talepler; Ayda 361 TL aile yardımı, emeklilik ikramiyesinde artış ve her ay enflasyon farkı. İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin merakla ettiği tüm detaylar...