Emekliye kazanç masası! Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikramiye alacak emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emeklilerin bir yandan da gözü toplu sözleşmede olacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak. Bu talepler; Ayda 361 TL aile yardımı, emeklilik ikramiyesinde artış ve her ay enflasyon farkı. İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin merakla ettiği tüm detaylar...
Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emeklilerin bir yandan da gözü toplu sözleşmede olacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklileri ilgilendiren pek çok talep de masaya yatırılacak ve karara bağlanacak. İşte konfederasyonların masaya taşıyacağını duyurduğu talepler:
● 4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.
● EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Bu tutarlar Temmuz'da en az eş için 292,62, 0-6 yaş arası çocuk için 68,56, 6 yaş üstü çocuk için 34,28 liraya çıkacak. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361,18 lira ek ödeme alabilecek.
● HER AY FARK: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.
TAM İKRAMİYE: Sendikalar, emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak. Örneğin, 35 yıl 6 ay hizmetle emekli olan bir kişi, ikramiyesini 35 yıl üzerinden alıyor. Bu talep hayata geçerse 6 ay için de hesap yapılacak.
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