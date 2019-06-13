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İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?

İşyerinde olsun, görevlendirilen yerde olsun çalışan dinlenme molasında bile rahatsızlansa, iş kazası kapsamında değerlendiriliyor. Çalışanın ya da yakınlarının maaş imkanı da olabiliyor. Peki iş kazası durumunda çalışanların hakları nelerdir? İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

13.06.2019 07:51 - Son Güncelleme: 13.06.2019 07:51
İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?

Türkiye'de iş kazaları son yıllarda alınan tedbirlerle önemli ölçüde azaldı. Ancak hala gündemimizin birinci sırasını işgal ediyor. Üstelik yaşanan kazaların neredeyse tamamına yakını önlenebilir kazalar. Umarız bu konuda alınan tedbirlerle istenilen seviyeye geliriz ve acılar yaşamayız. Bu arada çalışma hayatında iş kazası kavramı da tartışma konusu oluyor.

İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?

FARKLI GÖRÜŞLER BULUNUYOR
Özellikle hangi hallerin iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı görüşler de bulunuyor. Genel anlamıyla bir olayın iş kazası sayılabilmesi için sigortalının işyerinde olması ya da işyeriyle ilgili bir yerde bulunması aranıyor. Çalışan işyeri dışında asıl işini yapmadığı sıralarda da bir kaza geçirirse bu iş kazası olarak sayılıyor.

İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?

Sigortalı işyerinde işini yaparken ya da dinlenirken bir kalp krizi geçirirse, bu iş kazası sayılıyor. Aynı çalışan işveren tarafından bir yere gönderilse orada verilen işi yapmadığı bir esnada bile kalp krizi geçirirse yine iş kazası olarak değerlendiriliyor. Eğer işle ilgili olan zamanın dışında bir olay gerçekleşirse, örneğin çalışan işten ayrıldı ve evine giderken trafik kazası geçirdi ise bu iş kazası sayılmıyor. Ancak ücretli izindeki bir çalışan işyerine ziyarete gittiğinde düşüp kaza geçirirse, bu iş kazası olarak değerlendiriliyor.

İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?


NE YAPMAK LAZIM?
İş kazasının, sigortalıların işvereni tarafından, o yerin polis, jandarma gibi yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise olayın duyulmasından sonra en az 3 gün içinde durumun bildirilmesi şartı bulunuyor.

İş kazası geçiren çalışana maaş! İş göremezlik ödeneği hangi durumlarda verilir?

ÖDENEK HAKKI VERİLİYOR
İş kazası geçiren çalışanların ve yakınlarının sağlık durumuna göre bazı hakları bulunuyor:

✖ İstirahatli kaldığı sürede geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
✖ Sağlık durumuna göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor.
✖ Çalışanın vefatı halinde hak sahiplerine gelir bağlanıyor.
✖ Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor.
✖ Vefat eden sigortalı için cenaze ödeneği veriliyor.

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