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Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?

3 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi için emekliler ödeme tarihinin açıklanmasını beklerken, 5 Nisan'da da 700 bin işçiye en az 10 bin 272 lira yatırılacak…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:03 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:03
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak? 1

Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihinin açıklanmasını beklerken, kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi de ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor.

Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak? 2

Emekliler 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeyi 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesabında görecek. Dul ve yetimler ve hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyelerini alacak. Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak? 3

Kamu işçileri ise 5 Nisan'da ikramiyesini hesabında görecek. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

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