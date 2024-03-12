Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?

1 Emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihinin açıklanmasını beklerken, kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi de ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor.

2 Emekliler 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeyi 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı'ndan önce hesabında görecek. Dul ve yetimler ve hisseleri oranında, iki aylık birden alanlar en yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyelerini alacak. Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.