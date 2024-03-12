Bayramda çalışana ek ödeme: Asgari ücretliye maaş+8.217 TL! Bu yıl kaç gün için ek ödeme yapılacak? Bayram tatillerinde ücret hesabı nasıl olacak?

Yıl sonuna kadar 14.5 gün resmi tatil günü bulunurken, bu günlerde çalışanlar her gün için bir günlük ödeme daha alacak. Hafta tatiline denk geliyorsa ödeme daha da artacak. Asgari ücretliye tam aylıklarının yanı sıra en az 8 bin 217 lira ilave ödeme yapılacak…
Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması yönündeki çalışma merak edilirken, yaklaşan Ramazan Bayramı dikkatleri bu yılki resmi tatillere çevirdi. Resmi tatil olan 1 Ocak geride kalırken, bu yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor.
Bu günlerin bazıları hafta sonuyla da birleşerek çalışanlara daha uzun tatil yapma imkanı sunuyor. Ancak bu resmi tatillerde çalışacak pek çok kişi de bulunuyor. Peki bu dönemlerde zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ücretleri nasıl hesaplanacak? Hafta tatiline denk gelirse ne kadar ödeme alınacak? İşte detayları…
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.