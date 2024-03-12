Bayramda çalışana ek ödeme: Asgari ücretliye maaş+8.217 TL! Bu yıl kaç gün için ek ödeme yapılacak? Bayram tatillerinde ücret hesabı nasıl olacak?

1 Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması yönündeki çalışma merak edilirken, yaklaşan Ramazan Bayramı dikkatleri bu yılki resmi tatillere çevirdi. Resmi tatil olan 1 Ocak geride kalırken, bu yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor.

2 Bu günlerin bazıları hafta sonuyla da birleşerek çalışanlara daha uzun tatil yapma imkanı sunuyor. Ancak bu resmi tatillerde çalışacak pek çok kişi de bulunuyor. Peki bu dönemlerde zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ücretleri nasıl hesaplanacak? Hafta tatiline denk gelirse ne kadar ödeme alınacak? İşte detayları…