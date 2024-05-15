Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor! Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat!

Son zamanlarda, özellikle yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlarda hile yapıldığına dair iddialar gündeme geliyor. Bu durum, altın almayı düşünen vatandaşları endişelendiriyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Çeyrek altını nasıl kontrol edebiliriz ve altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm altınlarda olduğu gibi, çeyrek altınlarda da hile yapmak mümkündür. Bu hileler genellikle, altının ayarının düşürülmesi veya sahte altın üretilmesi şeklinde yapılmaktadır.
Çeyrek altın, yatırım ve hediye amaçlı sıkça tercih edilen bir altın türü. Ancak, bazı dolandırıcılar düşük ayarlı çeyrek altın üreterek vatandaşları kandırmaya çalışıyor.
Düşük ayarlı çeyrek altınlar, genellikle gerçek altına göre daha az saf altın içeriyor ve bu nedenle değeri daha düşük oluyor. Bu durum, hem satın alırken hem de bozdururken büyük kayıplara yol açabiliyor.
DÜŞÜK AYARLI ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Görsel Kontrol: İlk bakışta düşük ayarlı altını anlamak neredeyse imkansızdır. Renk ve görünüm açısından neredeyse aynıdırlar. Ancak, uzmanlar altının renginden ve işçiliğinden bazı ipuçları elde edebilir.