Darphane’de basılmayan altın kendini böyle belli ediyor! Çeyrek altın yatırımcılarına dikkat!

Son zamanlarda, özellikle yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlarda hile yapıldığına dair iddialar gündeme geliyor. Bu durum, altın almayı düşünen vatandaşları endişelendiriyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Çeyrek altını nasıl kontrol edebiliriz ve altın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm altınlarda olduğu gibi, çeyrek altınlarda da hile yapmak mümkündür. Bu hileler genellikle, altının ayarının düşürülmesi veya sahte altın üretilmesi şeklinde yapılmaktadır.