Hafta sonuna özel %20 indirim müjdesi geldi! Tarım Kredi Market 25-26 Mayıs kataloğu 2024! Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı, tereyağ...

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Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine her zamanki gibi ekonomik ve çekici bir kampanya sunmaya devam ediyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim listesi ile mutfak alışverişi yapmayı planlayanlar için harika fırsatlar sunuluyor. Tarım Kredi marketine gidenler, temel gıda ürünlerinde büyük indirimlerle karşılaşacaklar. Ayrıca, temizlik ve hijyen ürünlerinde de cazip fiyatlar mevcut.