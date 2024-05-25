Hafta sonuna özel %20 indirim müjdesi geldi! Tarım Kredi Market 25-26 Mayıs kataloğu 2024! Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, Ayçiçek yağı, tereyağ...

Tarım Kredi Market, tüketicilere büyük fırsatlar sunacak olan yeni indirim listesini duyurdu. 25-26 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu indirim kampanyası, temel ihtiyaçları karşılayan pek çok üründe önemli fiyat avantajları sunarak aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle kağıt havlu, tuvalet kağıdı, yumurta ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market'in büyük ilgi uyandıran indirim kampanyası hakkında bilinmesi gerekenler...
Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine her zamanki gibi ekonomik ve çekici bir kampanya sunmaya devam ediyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim listesi ile mutfak alışverişi yapmayı planlayanlar için harika fırsatlar sunuluyor. Tarım Kredi marketine gidenler, temel gıda ürünlerinde büyük indirimlerle karşılaşacaklar. Ayrıca, temizlik ve hijyen ürünlerinde de cazip fiyatlar mevcut.
Yuvarlak Kaşar: 215 TL
Kaşar Peyniri: 215 TL