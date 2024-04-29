Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL'ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur'luya...

Milyonlarca emekli için desteklerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Temmuz ayı zammı için ise yeni formüller üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. Bununla birlikte, emeklilerin refahını artırmayı hedefleyen yeni bir kart uygulaması da gündemde. Peki, temmuzda taban maaşlar ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL zamlanacak? İşte merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...
Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor.
Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.