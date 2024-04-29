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Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL'ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur'luya...

Emeklilere yönelik sağlanacak desteklerin kapsamını genişletmek amacıyla yapılan çalışmalarda, Ocak ayında 7.500 TL olarak belirlenen taban maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması önemli bir adım olarak görülüyor. Bu artışın, düşük aylık alan emeklilere yönelik seyyanen desteğin de artmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:54 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:54
Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL’ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur’luya... 1

Milyonlarca emekli için desteklerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Temmuz ayı zammı için ise yeni formüller üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. Bununla birlikte, emeklilerin refahını artırmayı hedefleyen yeni bir kart uygulaması da gündemde. Peki, temmuzda taban maaşlar ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL zamlanacak? İşte merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...

Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL’ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur’luya... 2

Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor.

Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL’ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur’luya... 3

Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

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