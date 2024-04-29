Emekliye %40 zam + 15 puan refah payı tablosu! En düşük emekli maaş zammı 14.000 TL'ye geldi! 10.000, 11.235, 12.000 TL alan SSK, Bağkur'luya...

1

Milyonlarca emekli için desteklerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi adına çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Temmuz ayı zammı için ise yeni formüller üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. Bununla birlikte, emeklilerin refahını artırmayı hedefleyen yeni bir kart uygulaması da gündemde. Peki, temmuzda taban maaşlar ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL zamlanacak? İşte merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...