Anneye erken emeklilik imkanı | Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?
Doğum yaptıktan sonra çalışma hayatına ara veren anneler, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabından saydırabiliyor. Borçlanma 6 yıl daha erken emekli olma şansı sunuyor. Peki doğum borçlanması hakkını kimler kullanabilir? Borçlanan annenin avantajı nedir? Erken emeklilik imkanları neler? Doğum borçlanması uygulamasında ne kadar ödemek gerekir? TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yanıtladı...
27.04.2019 08:01
- Son Güncelleme: 27.04.2019 08:01
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