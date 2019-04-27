Anneye erken emeklilik imkanı | Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINI KİMLER KULLANABİLİR?

HANGİ kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.



