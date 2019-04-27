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Anneye erken emeklilik imkanı | Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanmasından kimler yararlanabilir?

Doğum yaptıktan sonra çalışma hayatına ara veren anneler, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabından saydırabiliyor. Borçlanma 6 yıl daha erken emekli olma şansı sunuyor. Peki doğum borçlanması hakkını kimler kullanabilir? Borçlanan annenin avantajı nedir? Erken emeklilik imkanları neler? Doğum borçlanması uygulamasında ne kadar ödemek gerekir? TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yanıtladı...

27.04.2019 08:01 - Son Güncelleme: 27.04.2019 08:01
Faruk Erdem sorularınızı yanıtlıyor | Anneye erken emeklilik imkanı

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.

Faruk Erdem sorularınızı yanıtlıyor | Anneye erken emeklilik imkanı

Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor.

Faruk Erdem sorularınızı yanıtlıyor | Anneye erken emeklilik imkanı

Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

Faruk Erdem sorularınızı yanıtlıyor | Anneye erken emeklilik imkanı

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINI KİMLER KULLANABİLİR?
HANGİ kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

Faruk Erdem sorularınızı yanıtlıyor | Anneye erken emeklilik imkanı

BORÇLANMA İÇİN BİR PRİM ŞARTI BULUNUYOR MU?
DOĞUM borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

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