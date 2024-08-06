BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?

Yüksek emekli aylığıyla emekli olmak herkesin hayali. Bunun temeli çalışırken atılıyor.

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Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alma imkanı elde ediyor.