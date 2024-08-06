BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?

Emekli olmak için gün sayanları ilgilendiren bir detay var. Emeklilik için yapacağınız başvurunun tarihi alacağınız maaşı yüzde 30 artırabilir. İşte detaylar...
Yüksek emekli aylığıyla emekli olmak herkesin hayali. Bunun temeli çalışırken atılıyor.
Çalışma hayatı süresince Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısı aylığı artırıyor. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça bağlanacak emekli aylığı da yükseliyor.
Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alma imkanı elde ediyor.