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BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?

Emekli olmak için gün sayanları ilgilendiren bir detay var. Emeklilik için yapacağınız başvurunun tarihi alacağınız maaşı yüzde 30 artırabilir. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 13:17 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 13:17
BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir? 1

Yüksek emekli aylığıyla emekli olmak herkesin hayali. Bunun temeli çalışırken atılıyor.

BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir? 2

Çalışma hayatı süresince Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısı aylığı artırıyor. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça bağlanacak emekli aylığı da yükseliyor.

BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir? 3

Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alma imkanı elde ediyor.

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