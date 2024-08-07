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SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %5 ek ödeme yatacak! Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar...

Uzun süredir beklenen haber geldi! TBMM kararıyla emeklilerin taban maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm emekli aylıkları seyyanen ödeme ile 12.500 TL'ye tamamlanacak. Maaş farkları ise yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Bu yeni uygulama Ocak ayına kadar geçerli olacak ve en düşük emekli aylığı 12.500 TL olarak ödenecek. Temmuz ayında açıklanan yüzde 24.73'lük enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19.31 oranındaki toplu sözleşme artışları, ek ödeme sınırlarını da etkiledi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:46 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:46
SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %5 ek ödeme yatacak! Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar... 1

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu artış sonrası yaklaşık 3.7 milyon emekli için ödenecek farklar bugün hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %5 ek ödeme yatacak! Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar... 2

SGK SON DAKİKA AÇIKLADI!

SGK tarafından yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerini bugün hesabınıza yatırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Maaş Zamları ve Fark Ödemeleri

TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan düzenlemeyle birlikte, 12.500 TL'nin altında maaşı olan emeklilere 7 Ağustos Çarşamba günü fark ödemeleri yapılacak. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

SGK-SSK, Bağ-Kur’luya %5 ek ödeme yatacak! Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar... 3

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı.

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