SGK-SSK, Bağ-Kur'luya %5 ek ödeme yatacak! Emekli maaş farkları müjdesi açıklandı! 9.550, 10.150, 11.500, 12.500 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu artış sonrası yaklaşık 3.7 milyon emekli için ödenecek farklar bugün hesaplara yatırılacak. Emekliler, 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

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SGK SON DAKİKA AÇIKLADI!

SGK tarafından yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerini bugün hesabınıza yatırıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Maaş Zamları ve Fark Ödemeleri

TBMM'de kabul edilen ve yasalaşan düzenlemeyle birlikte, 12.500 TL'nin altında maaşı olan emeklilere 7 Ağustos Çarşamba günü fark ödemeleri yapılacak. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.