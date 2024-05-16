Emekliye eşit zam müjdesi geldi! Emekli Sandığı'na %20, SSK, Bağ-Kur'luya %25 artış yolda! 9.25 puanlık refah payı ile enflasyon farkı...

1

2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam konusundaki son dakika gelişmeleri oldukça önemli. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları belirleyecek olan bu zammın detayları merakla bekleniyor. Gelinen noktada, 4 aylık enflasyon verilerine göre emekli zam oranının yüzde 18,72 olduğu açıklandı. Ancak net oran için son 2 verinin bekleniyor olması, heyecanı artırıyor. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de büyük bir titizlikle sürdürülüyor.