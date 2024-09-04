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EMEKLİLİKTE YENİ PRİM ŞARTI: Yaş ve gün sayısı değişti mi? 2000 2008 sonrası...

Emeklilik sistemi için köklü değişikliklerin sinyalleri gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik kriterlerinde yapılacak düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Prim, yaş ve gün sayısı gibi temel unsurlarda değişikliklerin gündemde olduğunu belirten Güler, yeni sisteme dair ipuçları verdi. Peki, sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:05 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:06
EMEKLİLİKTE YENİ PRİM ŞARTI: Yaş ve gün sayısı değişti mi? 2000 2008 sonrası... 1

Emeklilik sisteminde yapılacak köklü değişim milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Uzun vadeli çalışmayı teşvik eden ve prim sayısının emekli maaşı üzerindeki etkisini artıran bu yeni sistemin detayları merak ediliyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ödenen prim miktarı, yaş ve prim süreleri için yapılacak değişikliğin gündemde olduğunu duyurdu. Peki, bu yeni düzenleme ne zaman hayata geçecek ve neler getirecek? İşte merak edilenler...

EMEKLİLİKTE YENİ PRİM ŞARTI: Yaş ve gün sayısı değişti mi? 2000 2008 sonrası... 2

Sosyal güvenlikte yeni reformlar için düğmeye basıldı. Bu kapsamda emeklilik sistemi de masaya yatırılacak. Emekliliğe ilişkin maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması planlanıyor.

EMEKLİLİKTE YENİ PRİM ŞARTI: Yaş ve gün sayısı değişti mi? 2000 2008 sonrası... 3

Hem yeni modelin nasıl olacağı hem de ne zaman uygulanacağı merakla bekleniyor. Henüz konuyla ilgili tüm detaylar belli değil ancak ipuçları bulunuyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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