HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar

1 Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

2 2 AYLIK ORAN BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ağustos verisi belli oldu. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 2 aylık bölümü yüzde 5.78 olarak gerçekleşti.