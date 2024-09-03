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HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kurlunun gözü TÜİK'in enflasyon rakamlarındayken gelen yeni verilerle tüm hesaplamalar değişti. TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu 2,47 olarak açıkladı. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 10:03 Güncelleme 03 Eylül 2024, 10:17
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar 1

Bu yıl kök aylıkları Ocak'ta yüzde 49.25, Temmuz'da yüzde 24.73 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar 2

2 AYLIK ORAN BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Şimdi de Ağustos verisi belli oldu. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 2 aylık bölümü yüzde 5.78 olarak gerçekleşti.

HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar 3

MERKEZ BANKASI NE BEKLİYOR?

Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye 4 veri kalırken, ipuçları da bulunuyor.

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