MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının hemen ardından memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Yaklaşık 6 milyon kişi enflasyon farkı için verileri takip ederken, ipuçları da geliyor. Peki bunlara göre Ocak'ta kim, ne alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Memurların ve emeklilerin gözü Ocak zammında. 2025'in Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
2 AYLIK ORAN NE OLDU?
Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıklamıştı. Ağustos enflasyonu da yüzde 2,47 çıktı. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78'e ulaştı.
FARK VAR MI?
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. TÜFE tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.