MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının hemen ardından memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Yaklaşık 6 milyon kişi enflasyon farkı için verileri takip ederken, ipuçları da geliyor. Peki bunlara göre Ocak'ta kim, ne alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...