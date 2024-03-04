EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir yandan bayram ikramiyelerini almaya hazırlanırken, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor. Emeklilerin, memurların zam oranı için yakından izlenen enflasyon verilerinden ilk 2'si belli oldu. İşte o oran ve Temmuz zamlarının detayları...
Milyonlarca memur ve emekli bu yıla yeni gelirlerle başladı. Maaşlar Ocak ayında yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.
Tüm emeklilere Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin de tutarı artırıldı. Bayram başına ödeme 2 bin lirayken, 3 bin lira oldu.
BİR ZAM DAHA VAR
Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.