EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?

1 Milyonlarca memur ve emekli bu yıla yeni gelirlerle başladı. Maaşlar Ocak ayında yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.



2 Tüm emeklilere Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin de tutarı artırıldı. Bayram başına ödeme 2 bin lirayken, 3 bin lira oldu.

