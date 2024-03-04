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EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir yandan bayram ikramiyelerini almaya hazırlanırken, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor. Emeklilerin, memurların zam oranı için yakından izlenen enflasyon verilerinden ilk 2'si belli oldu. İşte o oran ve Temmuz zamlarının detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:06 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:11
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? 1

Milyonlarca memur ve emekli bu yıla yeni gelirlerle başladı. Maaşlar Ocak ayında yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? 2

Tüm emeklilere Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin de tutarı artırıldı. Bayram başına ödeme 2 bin lirayken, 3 bin lira oldu.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? 3

BİR ZAM DAHA VAR
Ancak artışlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Maaşlara Temmuz'da bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon gösterecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

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