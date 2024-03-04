Kredi puanına bakılmayacak: Aylık 6 bin 125 TL taksitle 24 ay ödemesiz 700.000 TL veriliyor + 100.000 TL'de hibe

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Bu destek paketi kapsamında, 700 bin TL'ye kadar hibe ve aynı miktarda kredi desteği, ayrıca 100 bin TL'ye kadar taşınma desteği sağlanacak. 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz olmak üzere, özel bir ödeme planı hazırlanmıştır. İlk taksitler aylık 5 bin 833 TL'den başlayacak.