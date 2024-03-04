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Kredi puanına bakılmayacak: Aylık 6 bin 125 TL taksitle 24 ay ödemesiz 700.000 TL veriliyor + 100.000 TL'de hibe

Türkiye, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapıların yenilenmesine hız verirken, hükümet vatandaşlara özel kredi, hibe ve taşınma desteği sunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan son kararla, kredi kısıtlaması kaldırıldı ve ödeme planlarında önemli kolaylıklar sağlandı. İşte yeni dönemde sunulan imkanlar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:33 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:33
Kredi puanına bakılmayacak: Aylık 6 bin 125 TL taksitle 24 ay ödemesiz 700.000 TL veriliyor + 100.000 TL’de hibe 1

Bu destek paketi kapsamında, 700 bin TL'ye kadar hibe ve aynı miktarda kredi desteği, ayrıca 100 bin TL'ye kadar taşınma desteği sağlanacak. 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz olmak üzere, özel bir ödeme planı hazırlanmıştır. İlk taksitler aylık 5 bin 833 TL'den başlayacak.

Kredi puanına bakılmayacak: Aylık 6 bin 125 TL taksitle 24 ay ödemesiz 700.000 TL veriliyor + 100.000 TL’de hibe 2

Kentsel Dönüşümün Önemi
Özellikle İstanbul gibi mega kentlerdeki eski binaların fazlalığı ve deprem riski, kentsel dönüşüm projelerinin önemini artırıyor.

Kredi puanına bakılmayacak: Aylık 6 bin 125 TL taksitle 24 ay ödemesiz 700.000 TL veriliyor + 100.000 TL’de hibe 3

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremler sonrasında, hükümet 'Yarısı bizden' kampanyası ile kentsel dönüşümü hızlandırmak için adımlar attı.

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