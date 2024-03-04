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ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11,54 oldu, geriye kalan 4 veri ile memur ve memur emeklisinin maaşları belirlenecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte memur ve memur emeklisinin maaşı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:42
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları 1

Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz ayında enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşması gerekiyor. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk Temmuz zammına eklenecek enflasyon farkı merakla beklenirken, ilk 2 TÜFE verisi belli oldu.

ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları 2

Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 çıktı. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 olurken, geriye 4 enflasyon verisi kaldı.

ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları 3

4 VERİ DAHA GELECEK
Memurlar ve emekliler yılın ikinci zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

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