ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11,54 oldu, geriye kalan 4 veri ile memur ve memur emeklisinin maaşları belirlenecek. Peki kim ne kadar alacak? İşte memur ve memur emeklisinin maaşı...