Emekliye %23,69 zamla yeni maaş hesabı çıktı! 10.250 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklisine seyyanen ilavesiz 12.210 TL verilecek! TÜİK enflasyon farkı...

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Milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı Ocak ayıyla birlikte güncellendi. Hem memurlar hem de emekliler, 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, 11.68 puanlık refah payıyla artırılarak memur emeklileriyle eşitlendi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak, memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Temmuz ayında maaşlara bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı doğrultusunda belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz ayında yüzde 10 zam alacaklar ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacaklar.