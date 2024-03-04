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Emekliye %23,69 zamla yeni maaş hesabı çıktı! 10.250 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklisine seyyanen ilavesiz 12.210 TL verilecek! TÜİK enflasyon farkı...

Milyonlarca emekli ve memur için enflasyon oranı önemli bir faktör oluyor. Şimdi yaklaşık 16 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Şubat ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler, 2024 Temmuz ayı memur ve emekli maaş zammı için kritik bir rol oynayacak. Ocak ayı enflasyonunun %6,70 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için %6,70 enflasyon farkını hak etmiş durumda. Geriye 4 veri kaldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 06:35 Güncelleme 04 Mart 2024, 06:35
Emekliye %23,69 zamla yeni maaş hesabı çıktı! 10.250 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklisine seyyanen ilavesiz 12.210 TL verilecek! TÜİK enflasyon farkı... 1

Milyonlarca memurun ve emeklinin maaşı Ocak ayıyla birlikte güncellendi. Hem memurlar hem de emekliler, 2024 yılına yüzde 49.25'lik bir maaş zammıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı, 11.68 puanlık refah payıyla artırılarak memur emeklileriyle eşitlendi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak, memurların ve emeklilerin maaşları yıl sonuna kadar aynı kalmayacak. Temmuz ayında maaşlara bir zam daha yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı doğrultusunda belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz ayında yüzde 10 zam alacaklar ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacaklar.

Emekliye %23,69 zamla yeni maaş hesabı çıktı! 10.250 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklisine seyyanen ilavesiz 12.210 TL verilecek! TÜİK enflasyon farkı... 2

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

Emekliye %23,69 zamla yeni maaş hesabı çıktı! 10.250 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR emeklisine seyyanen ilavesiz 12.210 TL verilecek! TÜİK enflasyon farkı... 3

AA Finans'ın Şubat Ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında %4,04 artış göstereceğini tahmin ediyorlar.

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