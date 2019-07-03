TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Afyon'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Afyon kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. 3 Temmuz TOKİ Afyon kura çekiliş sonuçları açıklandı.İşte TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi...
TOKİ 50 bin konut projesinde kura çekilişleri için heyecan sürüyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri 2 Temmuz Salı günü tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişleriyle birlikte listede ismi yer alan kişiler belli oldu. Şimdi Afyon'daki konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Afyon kura sonuçlarını araştırıyor. İşte 3 Temmuz TOKİ Afyon kura çekiliş listesi...