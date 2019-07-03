TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Afyon'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Afyon kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. 3 Temmuz TOKİ Afyon kura çekiliş sonuçları açıklandı.İşte TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi...

03.07.2019 20:03 - Son Güncelleme: 03.07.2019 20:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





