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TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Afyon'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Afyon kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. 3 Temmuz TOKİ Afyon kura çekiliş sonuçları açıklandı.İşte TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi...

03.07.2019 20:03 - Son Güncelleme: 03.07.2019 20:06
TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

TOKİ 50 bin konut projesinde kura çekilişleri için heyecan sürüyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri 2 Temmuz Salı günü tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişleriyle birlikte listede ismi yer alan kişiler belli oldu. Şimdi Afyon'daki konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Afyon kura sonuçlarını araştırıyor. İşte 3 Temmuz TOKİ Afyon kura çekiliş listesi...

TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

TOKİ AFYON KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE!

TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

Afyonkarahisar'da TOKİ tarafından yapılacak olan 750 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Konut sahibi olmak için başvuran 7 bin kişinin arasından 750 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.

TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Küçükçobanlı Mahallesi'nde yapılması planlanan 750 konut için hak sahibi belirleme kurası çekildi.

TOKİ 2+1 ve 3+1 Afyon kura çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Afyon kura sonuçları isim listesi

Proje kapsamında 2+1 için 500, 3+1 250 konut için ise toplam 7 bine yakın başvuru yapıldı.

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