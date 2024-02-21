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Emekliye en düşük 14.350 TL ek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur'luya 8'i 1 arada ödeme yapılacak! 2.239 TL seyyanen zam ilave edildi! İkramiye dahil...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha eklenecek. Yeni emekli olanlar önemli gelişmelerle karşı karşıya. Bu kişilere sağlanan haklar artırılıyor ve yeni dönemde daha fazla destek sunulacak. Emekli olanlar en az 10 bin lira aylık alırken, refah payından, zamlı ikramiye ve promosyondan yararlanacakları bildirildi. 8'li ödemeden faydalanacak olanlar detayları merak ediyor. Ocak ayında en düşük maaşlara da seyyanen zam ilave edilmişti. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte merak edilen kazanç tabloları...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 06:43 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:05
Emekliye en düşük 14.350 TL ek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur’luya 8’i 1 arada ödeme yapılacak! 2.239 TL seyyanen zam ilave edildi! İkramiye dahil... 1

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar ve sağlanacak yeni kolaylıklar, gündemde sıkça yer buluyor. Özellikle önümüzdeki günlerde emeklilerle ilgili yapılacak açıklamalar, büyük bir merakla bekleniyor. Bu açıklamaların, ikramiye dönemlerini ve Temmuz ayındaki maaş artışlarını kapsayacağı belirtiliyor. Özellikle ulaşım, elektrik, su indirimleri ve kira yardımları gibi konular, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Emekliye en düşük 14.350 TL ek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur’luya 8’i 1 arada ödeme yapılacak! 2.239 TL seyyanen zam ilave edildi! İkramiye dahil... 2

Aylık Bağlanması ve Refah Payı:

Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükseltildi.
Bu artıştan mevcut emeklilerin yanı sıra bu yıl boyunca emekli olacak tüm EYT'liler yararlanacak.

Emekliye en düşük 14.350 TL ek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur’luya 8’i 1 arada ödeme yapılacak! 2.239 TL seyyanen zam ilave edildi! İkramiye dahil... 3

Maaş ve Prim Desteği:

EYT'liler, istedikleri takdirde çalışmaya devam edebiliyorlar. Geçen yıl emekli olanların yaklaşık 950 bininin çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.
EYT düzenlemesiyle emekli olanların çalışmalarını desteklemek için sağlanan prim desteği de sürüyor. Aynı iş yerinde 30 gün içinde çalışmaya başlayanlara işverene 5 puanlık prim indirimi desteği veriliyor.

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