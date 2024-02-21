Emekliye en düşük 14.350 TL ek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur'luya 8'i 1 arada ödeme yapılacak! 2.239 TL seyyanen zam ilave edildi! İkramiye dahil...

1 Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar ve sağlanacak yeni kolaylıklar, gündemde sıkça yer buluyor. Özellikle önümüzdeki günlerde emeklilerle ilgili yapılacak açıklamalar, büyük bir merakla bekleniyor. Bu açıklamaların, ikramiye dönemlerini ve Temmuz ayındaki maaş artışlarını kapsayacağı belirtiliyor. Özellikle ulaşım, elektrik, su indirimleri ve kira yardımları gibi konular, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

2 Aylık Bağlanması ve Refah Payı: Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükseltildi.

Bu artıştan mevcut emeklilerin yanı sıra bu yıl boyunca emekli olacak tüm EYT'liler yararlanacak.