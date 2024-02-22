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Emekliye %50 ek zamla çift maaş çıktı! 4.500 TL ilave ödeme saat 20.05'te kabul edildi! Seyyanen zam gibi hesaba yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı...

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 16 milyon emekli, dul ve yetim vatandaşlarını sevindirecek bir gelişme Meclis gündemine taşınıyor. Bayram öncesinde maddi anlamda rahatlama sağlayacak zamlı bayram ikramiyesi için Meclis'te hareketli günler başlıyor. Meclis'in önemli gündem maddelerinden biri olan bu teklifin 29 Şubat'a kadar yasalaşması bekleniyor. Teklif dün gece Adalet Komisyonu'nda onaylandı. İşte ilave ödeme miktarları hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 06:33 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:40
Emekliye %50 ek zamla çift maaş çıktı! 4.500 TL ilave ödeme saat 20.05’te kabul edildi! Seyyanen zam gibi hesaba yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı... 1

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liraya çıkarıldı. Yıllık ikramiye miktarı ise 6 bin lira olarak belirlendi. İşte, emeklileri yakından ilgilendiren bu düzenleme ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

Emekliye %50 ek zamla çift maaş çıktı! 4.500 TL ilave ödeme saat 20.05’te kabul edildi! Seyyanen zam gibi hesaba yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı... 2

Emeklilerin bayram ikramiyelerini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme bu ay sonuna kadar yasalaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramiye tutarının yüzde 50 artırılacağını duyurmasının ardından buna ilişkin düzenleme 8'inci yargı paketine eklenerek TBMM'ye sunulmuştu.

Emekliye %50 ek zamla çift maaş çıktı! 4.500 TL ilave ödeme saat 20.05’te kabul edildi! Seyyanen zam gibi hesaba yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı... 3

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Teklif dün gece Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınarak yasalaştırılacak. Düzenlemenin 29 Şubat'a kadar yasalaşması, TBMM'nin de bu tarihten sonra yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.

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