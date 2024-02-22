Emekliye %50 ek zamla çift maaş çıktı! 4.500 TL ilave ödeme saat 20.05'te kabul edildi! Seyyanen zam gibi hesaba yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, Emekli Sandığı...

1 TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liraya çıkarıldı. Yıllık ikramiye miktarı ise 6 bin lira olarak belirlendi. İşte, emeklileri yakından ilgilendiren bu düzenleme ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

2 Emeklilerin bayram ikramiyelerini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme bu ay sonuna kadar yasalaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramiye tutarının yüzde 50 artırılacağını duyurmasının ardından buna ilişkin düzenleme 8'inci yargı paketine eklenerek TBMM'ye sunulmuştu.