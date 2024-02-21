Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?

Çalışma saatlerinin azaltılmasının gündeme gelmesiyle gözler fazla mesai sürelerine de çevrildi. Burada da bir kısaltma bekleniyor. Peki fazla mesaide halen çalışanların hakları neler? Nasıl hesap yapılmalı, Hangi hallerde 'fazla mesai ücreti bordroya dahil' denilebilir? İşte detayları...
Türkiye'de çalışma sürelerinin günümüz koşullarına göre güncellenmesi söz konusu. Bu kapsamda haftalık çalışma saatinin 45'ten 40'a çekilmesi gündemde. Çalışma saatleriyle birlikte yıllık 270 saat olan fazla çalışma sınırının da aşağı çekilmesi bekleniyor.
Fazla mesai ücretleri işçi ve işveren uyuşmazlıklarının en fazla yaşandığı alanlar arasında bulunuyor. Burada özellikle hesaplamalar tartışma konusu oluyor. Bazı iş yerlerinde de 'Fazla mesai ücreti bordroya dahil' deniliyor. Ancak fazla çalışma ücretinin asıl ücretin içerisinde olduğuna dair yapılan anlaşmaların geçerliliği, işçinin asıl ücretinin miktarına bağlı bulunuyor. İşte detayları...
FAZLA ÇALIŞMA NEDİR? NASIL HESAP YAPILIR?
Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. İşçinin saatlik ücretinin hesabında 1 ay 225 saat olarak kabul edilir. Örneğin; brüt ücreti 22 bin lira olan işçinin saat ücreti (22.500 TL/225 saat) 100 liradır. Bu işçiye saatlik brüt 150 lira (100 x % 50) fazla mesai ödenir.