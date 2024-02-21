Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?

1 Türkiye'de çalışma sürelerinin günümüz koşullarına göre güncellenmesi söz konusu. Bu kapsamda haftalık çalışma saatinin 45'ten 40'a çekilmesi gündemde. Çalışma saatleriyle birlikte yıllık 270 saat olan fazla çalışma sınırının da aşağı çekilmesi bekleniyor.

2 Fazla mesai ücretleri işçi ve işveren uyuşmazlıklarının en fazla yaşandığı alanlar arasında bulunuyor. Burada özellikle hesaplamalar tartışma konusu oluyor. Bazı iş yerlerinde de 'Fazla mesai ücreti bordroya dahil' deniliyor. Ancak fazla çalışma ücretinin asıl ücretin içerisinde olduğuna dair yapılan anlaşmaların geçerliliği, işçinin asıl ücretinin miktarına bağlı bulunuyor. İşte detayları...