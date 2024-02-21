PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

3600 gün yeterli, 49 ila 55 yaş arasında erken emeklilik imzası atıldı! EYT'li olmayana yeni yaş tablosu çizildi! 2000-2012 arası SGK'lılar...

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan, emekli olup dinlenme fırsatı yakalamanın hayalini kuruyor. Ancak, emeklilik için gereken şartlar, özellikle prim gün sayısı ve yaş faktörü, herkes için aynı olmayabiliyor. Bazı çalışanlar için erken emeklilik imkanları mevcutken, diğerleri için bu süreç daha uzun ve zorlu olabiliyor. İşte, 3600 ve 5400 prim gününden emeklilik şansı sunan yollar ve detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 08:19 Güncelleme 21 Şubat 2024, 08:19
3600 gün yeterli, 49 ila 55 yaş arasında erken emeklilik imzası atıldı! EYT’li olmayana yeni yaş tablosu çizildi! 2000-2012 arası SGK’lılar... 1

Türkiye'de emeklilik hakkı, belirli prim günü ve sigortalılık süresi gibi koşulların yanı sıra yaş ve sağlık durumu gibi faktörlere de bağlıdır. İşte Türkiye'de erken emeklilik imkanları ve şartları...

3600 gün yeterli, 49 ila 55 yaş arasında erken emeklilik imzası atıldı! EYT’li olmayana yeni yaş tablosu çizildi! 2000-2012 arası SGK’lılar... 2

3600 Günden Emeklilik: 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanlar, 3600 prim günü ödemesi yapmaları ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları şartıyla erken emekli olabilirler. Ancak sigorta başlangıç tarihi 09.09.1999 ve öncesine ait olmalıdır.

3600 gün yeterli, 49 ila 55 yaş arasında erken emeklilik imzası atıldı! EYT’li olmayana yeni yaş tablosu çizildi! 2000-2012 arası SGK’lılar... 3

Yaş Haddinden Emeklilik: Sigorta giriş tarihine ve belirlenen prim gününü doldurma tarihine bağlı olarak belirlenen yaşlar şu şekildedir:

Kadın Çalışanlar:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arası sigorta girişi: 52 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arası sigorta girişi: 54 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arası sigorta girişi: 56 yaşında emekli olabilirler.
24 Mayıs 2011 sonrası sigorta girişi: 58 yaşında emekli olabilirler.

SON DAKİKA