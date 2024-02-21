3600 gün yeterli, 49 ila 55 yaş arasında erken emeklilik imzası atıldı! EYT'li olmayana yeni yaş tablosu çizildi! 2000-2012 arası SGK'lılar...

1 Türkiye'de emeklilik hakkı, belirli prim günü ve sigortalılık süresi gibi koşulların yanı sıra yaş ve sağlık durumu gibi faktörlere de bağlıdır. İşte Türkiye'de erken emeklilik imkanları ve şartları...

2 3600 Günden Emeklilik: 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanlar, 3600 prim günü ödemesi yapmaları ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları şartıyla erken emekli olabilirler. Ancak sigorta başlangıç tarihi 09.09.1999 ve öncesine ait olmalıdır.