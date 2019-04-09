Emekliye en az 2 bin 498 TL

Temmuz’da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam garanti. En düşük maaş 119 lira artışla 2 bin 498 liraya çıkacak. Enflasyon farkı oluşursa zam daha da artacak.
Emekliye en az 2 bin 498 TL09.04.2019 09:31
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