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Emekliye en az 2 bin 498 TL

09.04.2019 09:31

Temmuz’da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam garanti. En düşük maaş 119 lira artışla 2 bin 498 liraya çıkacak. Enflasyon farkı oluşursa zam daha da artacak.


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