Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Memurlar ve emeklilerinin artışının enflasyon farkıyla yüzde 20.34 ya da 21.11 çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre en düşük maaş memurlarda 39 bin, memur emeklilerinde 17 bin lirayı aşacak.