Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Memurlar ve emeklilerinin artışının enflasyon farkıyla yüzde 20.34 ya da 21.11 çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre en düşük maaş memurlarda 39 bin, memur emeklilerinde 17 bin lirayı aşacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler 3 Temmuz Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.
MİLYONLARA 'FARK'LI ZAM
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.
Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.
MEMURA EN AZ 39.544 TL
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu için ise 2 farklı tahmin bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak.