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Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı

Memur ve memur emeklisi zamlı maaşının netleşmesi için TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasını bekliyor. 6'ıncı ve zammı belirleyecek son enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları, yüzde 10'luk zammın üzerine 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. Peki tahminlere göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte 2 farklı tahmin ve 2 farklı hesaplama ile meslek meslek zamlı maaşlar

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 07:51 Güncelleme 28 Haziran 2024, 07:56
Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı

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Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağını gösterecek.

2 FARKLI TAHMİN!
TÜİK, Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıklamıştı. Geriye sadece Haziran verisi kalırken, buna ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin bu tahmine göre alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.

Diğer bir tahmine göre ise Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Bu senaryoda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak ve Temmuz zammı yüzde 21.11'i bulacak. En düşük memur maaşı bu duruma göre 39 bin 797 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 48 bin 178 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 642 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 660 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 607 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 853 lira olacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memurlar, zam oranlarını 3 Temmuz'da öğrenecekler ve 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını hesaplarına yatırılacak. Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını, hesaplanan zam farkı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte alacaklar. Ayrıca, memur emeklileri ek iyileştirme beklentisi içindeler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25-26 aralığında tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının refah payı ile eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95
Yüzde 21.11 zamlı: 60.393,92

Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40
Yüzde 21.11 zamlı: 41.462,01

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89
Yüzde 21.11 zamlı: 53.391,34

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46
Yüzde 21.11 zamlı: 48.178,77

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33
Yüzde 21.11 zamlı: 59.247,01

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99
Yüzde 21.11 zamlı: 53.642,04

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.34 zamlı: 98.710,09
Yüzde 21.11 zamlı: 99.341,69

Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.34 zamlı: 48.351,41
Yüzde 21.11 zamlı: 48.660,79

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.34 zamlı: 61.215,75
Yüzde 21.11 zamlı: 61.607,45

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.34 zamlı: 42.708,67
Yüzde 21.11 zamlı: 42.981,94

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.34 zamlı: 87.152,63
Yüzde 21.11 zamlı: 87.710,28

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.766,81
Yüzde 21.11 zamlı: 58.136,43

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.34 zamlı: 50.039,78
Yüzde 21.11 zamlı: 50.359,96

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.550,20
Yüzde 21.11 zamlı: 57.918,44

Not: Aile yardımı (Eş ve 2 çocuk) dahil.



MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 53.597,54
Yüzde 20.34 zamlı: 64.499,28
Yüzde 21.11 zamlı: 64.911,98

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.34 zamlı: 57.085,99
Yüzde 21.11 zamlı: 57.451,25

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.34 zamlı: 21.665,15
Yüzde 21.11 zamlı: 21.803,77

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.34 zamlı: 37.486,32
Yüzde 21.11 zamlı: 37.726,18

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.34 zamlı: 27.280,13
Yüzde 21.11 zamlı: 27.454,68

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.34 zamlı: 26.824,38
Yüzde 21.11 zamlı: 26.996,01

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.34 zamlı: 19.096,77
Yüzde 21.11 zamlı: 19.218,96

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.34 zamlı: 46.529,56
Yüzde 21.11 zamlı: 46.827,28

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.34 zamlı: 50.918,72
Yüzde 21.11 zamlı: 51.244,52

İmam-hatip
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87
Yüzde 21.11 zamlı: 26.770,07

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