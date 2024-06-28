Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı

Diğer bir tahmine göre ise Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Bu senaryoda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak ve Temmuz zammı yüzde 21.11'i bulacak. En düşük memur maaşı bu duruma göre 39 bin 797 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 48 bin 178 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 642 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 660 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 607 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 853 lira olacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memurlar, zam oranlarını 3 Temmuz'da öğrenecekler ve 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını hesaplarına yatırılacak. Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını, hesaplanan zam farkı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte alacaklar. Ayrıca, memur emeklileri ek iyileştirme beklentisi içindeler. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25-26 aralığında tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının refah payı ile eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95
Yüzde 21.11 zamlı: 60.393,92
Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40
Yüzde 21.11 zamlı: 41.462,01
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89
Yüzde 21.11 zamlı: 53.391,34
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46
Yüzde 21.11 zamlı: 48.178,77
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33
Yüzde 21.11 zamlı: 59.247,01
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99
Yüzde 21.11 zamlı: 53.642,04