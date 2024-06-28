Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon veri si, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağını gösterecek.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin bu tahmine göre alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.