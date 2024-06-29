Kıdem tazminatında yeni oran çıktı! 1, 3, 5, 10, 15, 20 yıla göre listelendi: Temmuz itibarıyla...

1 Temmuz ayıyla birlikte kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşten ayrılmayı veya emekli olmayı planlayan birçok kişi, bu değişiklikler nedeniyle Temmuz ayını beklemeyi tercih ederek daha avantajlı bir duruma geçebilir. Peki, kimlerin tazminatı artacak ve bu süreçten kimler yararlanabilecek? İşte kıdem tazminatındaki yeni düzenlemelere dair tüm detaylar...

2 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanıyor? Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor. Tazminat, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor ve kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.