Kıdem tazminatında yeni oran çıktı! 1, 3, 5, 10, 15, 20 yıla göre listelendi: Temmuz itibarıyla...

2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı netleşiyor. Mevcut durumda 35 bin 58 lira 58 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, memur zam oranı ile birlikte yükselecek. Bu artış sayesinde emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanların cebine daha fazla para girecek. İşte, kıdem tazminatı tavanına ilişkin detaylar...
Temmuz ayıyla birlikte kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli değişiklikler yaşanacak. İşten ayrılmayı veya emekli olmayı planlayan birçok kişi, bu değişiklikler nedeniyle Temmuz ayını beklemeyi tercih ederek daha avantajlı bir duruma geçebilir. Peki, kimlerin tazminatı artacak ve bu süreçten kimler yararlanabilecek? İşte kıdem tazminatındaki yeni düzenlemelere dair tüm detaylar...
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanıyor?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor. Tazminat, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor ve kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.
Tavan Artıyor, Çalışanlara Avantaj Sağlıyor
Ancak özel sektör çalışanlarına ödenecek kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Her yıl için ödenecek tazminat tutarı bu tavanı aşamıyor. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi kazancı üzerinden tazminat alırken, üstünde olanlar ise bu tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Kıdem tazminatının tavanı halen 35 bin 58 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeniyor.