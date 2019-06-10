Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? 10.06.2019 10:27

Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...