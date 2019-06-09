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Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

Milyonlarca emekli gözünü emekli maaşına temmuz ayında gelecek zama çevirmişken, bir müjde de ek ödemelerle ilgili geldi. 12 milyon emekli maaşının yanında yüzde 4 oranında da ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranının 2 katına çıkarılması gündeme geldi. Eğer tasarı hayata geçerse en yüksek ek ödeme alan emeklinin alacağı bu para 368 liraya çıkacak. İşte emeklileri ilgilendiren ek ödeme düzenlemesinde son dakika gelişmeleri...

09.06.2019 11:55 - Son Güncelleme: 09.06.2019 11:59
Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

12 milyon emekli, maaşının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın 2 katına çıkması gündemde. Tasarı hayata geçtiğinde en yüksek ek ödeme 368 lirayı bulacak.

Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

Emekliler temmuz zammı için enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme artışı konusunda da umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı.

Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor.

Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak.

Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

İADE 2 KAT ARTACAK
Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor.

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