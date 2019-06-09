Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak

Milyonlarca emekli gözünü emekli maaşına temmuz ayında gelecek zama çevirmişken, bir müjde de ek ödemelerle ilgili geldi. 12 milyon emekli maaşının yanında yüzde 4 oranında da ek ödeme alıyor. Ek ödeme oranının 2 katına çıkarılması gündeme geldi. Eğer tasarı hayata geçerse en yüksek ek ödeme alan emeklinin alacağı bu para 368 liraya çıkacak. İşte emeklileri ilgilendiren ek ödeme düzenlemesinde son dakika gelişmeleri...

09.06.2019 11:55 - Son Güncelleme: 09.06.2019 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





