Emekli ve Memur zamları şekilleniyor! 2020 Ocak zammıyla güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 11.11.2019 11:57

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı 4 aylık enflasyona göre yüzde 5.31 çıkarken, TÜFE tahminlerine göre artış yüzde 6.65 ya da 7.3'e çıkabilecek. Peki bu oranlarla güncel SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Yeni yılda emekliye ne kadar zam gelecek? 2020 Ocak ayı zamlı emekli maaşı listesi haberimizde...

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için önemli viraj aşıldı. Zam oranını gösterecek 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon merakla beklenirken, bunun 4 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

TAVAN 5.961 LİRA

TAKVİM, hem gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Buna göre; yüzde 5.31'lik artış maaşları 62,76 ile 300,59 lira arasında yükseltecek. En düşük maaş bin 181 liradan bin 244 liraya, en yüksek maaş da 5 bin 961 liraya çıkacak.