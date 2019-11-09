GaleriEkonomi

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu. Son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin çekiyor. Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı. Rapora göre jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı için 1.500 dolar önemli bir seviye haline geldi. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ile ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı belirsizlikler risk iştahını azalttı ve altındaki trende destek verdi.

09.11.2019 11:24 - Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31
Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre ağustosta 41,8 tonla aylık bazlı ülke tarihinin en yüksek altın alımını yapan Türkiye, üçüncü çeyrekte de 71,4 tonla dünya genelinde en fazla altın alımı yapan ülke oldu.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

WGC'nin üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre, dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Türkiye, ağustosta da 41,8 tonla altın alarak, tarihinin en yüksek miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Rusya ve Çin de altın rezervlerini artıyor
Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti.

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi

Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Araç sahibi olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var...
Araç sahibi olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var...