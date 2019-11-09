Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi
Dünya Altın Konseyi raporuna göre Türkiye üçüncü çeyrekteki 71,4 tonluk altın alımıyla dünyada en fazla altın alan ülke oldu. Son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin çekiyor. Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı. Rapora göre jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı için 1.500 dolar önemli bir seviye haline geldi. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ile ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı belirsizlikler risk iştahını azalttı ve altındaki trende destek verdi.
09.11.2019 11:24
- Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31
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