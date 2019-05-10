Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 10.05.2019 09:54

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yüzde 4'lük artış SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarında 215 liraya varan artış getiriyor. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük ve en yüksek emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili merak edilen detaylar...