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Emekliye en az 1170 TL garanti! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

10.05.2019 09:54

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yüzde 4'lük artış SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarında 215 liraya varan artış getiriyor. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük ve en yüksek emekli aylıkları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili merak edilen detaylar...


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