Emekliye ekstra maaş zammı geliyor! En az 1.157 TL fark + dolgun ikramiye! Tarih tamam! Kim ne kadar alacak? İşte mevcut- yeni maaş farkları!

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında rota belirlendi. Öncelikle hiyerarşik seviye içinde ek göstergeler artırılarak adalet sağlanacak. Sonra Mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelecek. Öncelikle hangi mevzular ele alınacak. Ek göstergeler hangi kapsamda belirlenecek. Kimin ek göstergesi kaç olacak? İşte tüm merak edilenler!