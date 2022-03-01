Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Diğer taraftan; mezkur Kanunun 3 üncü maddesinde; " Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.