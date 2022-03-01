Öğretmenler, 'uzman öğretmen' kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?
Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiriyor... Öğretmen; uzman öğretmen kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilenleri cevaplıyor...
Bilindiği üzere, 7354 sayılı Öğretmenlik Kanunun birinci maddesinde; "Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; mezkur Kanunun 3 üncü maddesinde; " Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır." hükmü yer almaktadır.