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Öğretmenler, 'uzman öğretmen' kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiriyor... Öğretmen; uzman öğretmen kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilenleri cevaplıyor...

takvim.com.tr
Özel haber
01.03.2022 18:44 - Son Güncelleme: 01.03.2022 18:46
Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Bilindiği üzere, 7354 sayılı Öğretmenlik Kanunun birinci maddesinde; "Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir." hükmü yer almaktadır.

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Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Diğer taraftan; mezkur Kanunun 3 üncü maddesinde; " Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

Öğretmenler, ’uzman öğretmen’ kadrosuna atandığında bir dereceden faydalanır mı?

Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır." hükmü yer almaktadır.

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