Bakanlık az önce açıkladı: OGM 5.000 personel alımı yapacak! En az ilkokul mezunu 18-30 yaş arası herkes başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5.000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alınacağını duyurdu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler!