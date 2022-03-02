Bakanlık az önce açıkladı: OGM 5.000 personel alımı yapacak! En az ilkokul mezunu 18-30 yaş arası herkes başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı için 10 bin yangın işçisi alımı yapacak. Personel alımına ilişkin müjdeyi Bakan Pakdemirli verdi. Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz." dedi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartlarına dair merak edilenler!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5.000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alınacağını duyurdu. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler!
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) memur alımlarına ilişkin müjdeli haberi Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı. Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." açıklaması üzerine internet aramalarında başvuru süreçleri merak edildi.
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkartıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.