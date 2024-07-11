Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur'luya müjde! 2.000 TL seyyanen...

1 Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için geri sayım devam ederken, AK Parti ve ilgili bakanlıklar hummalı bir çalışma yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşını belirlemek için yapılan son toplantıda üç farklı alternatif masaya yatırıldı.

2 En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 liralık üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.