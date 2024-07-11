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Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur'luya müjde! 2.000 TL seyyanen...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak maaş zammında. En düşük emekli aylığı için taban rakam belirleme çalışmaları sürüyor. Masada şu an için üç farklı seçenek bulunuyor. 11 bin 500 TL, 12 bin TL ve 12 bin 500 TL olarak belirlenen bu seçenekler arasında nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra tüm emeklileri kapsayacak seyyanen zam konusu da gündemdeki yerini koruyor. Mevcut durumda tüm emeklilere ek olarak en az 2 bin TL seyyanen zam yapılması planlanıyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 06:28 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 06:28
Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur’luya müjde! 2.000 TL seyyanen... 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı için geri sayım devam ederken, AK Parti ve ilgili bakanlıklar hummalı bir çalışma yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşını belirlemek için yapılan son toplantıda üç farklı alternatif masaya yatırıldı.

Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur’luya müjde! 2.000 TL seyyanen... 2

En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 liralık üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.

Emekliye ek zam için 3+1 formülü sızdı! 1999 2000 2005 sonrası emekli olan SGK SSK, Bağ-Kur’luya müjde! 2.000 TL seyyanen... 3

GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor.

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