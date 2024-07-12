İş arayanlar dikkat | Bakan duyurdu: Bu mesleklerde açık var!

1 Son dönemde Türkiye'de birçok sektörde personel ihtiyacı belirgin bir şekilde artmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle yapılan görüşmelerde 270 bin 761 açık iş, işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini bildirdi.

2 Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, en fazla işçi talep eden sektörleri ve en çok işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını duyurdu.