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Emekliye yüzde 40 maaş farkı müjdesi! SGK SSK, Bağ-Kur'luya 14.000 TL kök maaş hesabı geldi! 1999-2000-2008 sonrası emekliler...

Bu hafta emekliler için oldukça önemli gelişmeler yaşanacak. Son yapılan düzenlemelere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler ek zam kararına çevrildi. Emeklilerin yeni maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başlaması planlanıyor, ancak ek zam konusu hala netlik kazanmadı. Peki, emekliye yüzde kaç zam gelecek? SSK, Bağ-Kur maaşları kaç TL olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:16 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:39
Emekliye yüzde 40 maaş farkı müjdesi! SGK SSK, Bağ-Kur’luya 14.000 TL kök maaş hesabı geldi! 1999-2000-2008 sonrası emekliler... 1

Emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ayın 17'sinde yeni maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, ek zam kararını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında yapılan zamların ardından, gözler bu hafta içinde Meclis'e taşınması beklenen ek zam düzenlemesine çevrildi.

Emekliye yüzde 40 maaş farkı müjdesi! SGK SSK, Bağ-Kur’luya 14.000 TL kök maaş hesabı geldi! 1999-2000-2008 sonrası emekliler... 2

SIFIR ZAM İÇİN ÖNLEM
Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19.31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19.31 oranında arttı. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19.31 artış yapıldı.

Emekliye yüzde 40 maaş farkı müjdesi! SGK SSK, Bağ-Kur’luya 14.000 TL kök maaş hesabı geldi! 1999-2000-2008 sonrası emekliler... 3

Bu arada yapılan enflasyon artışı sonrasında yaklaşık 1.8 milyon emeklinin alacağı aylık Ocak'ta belirlenen taban maaş 10 bin lirayı aşamadı. Bu da bu emeklilerin sıfır zam almasına yol açtı.

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