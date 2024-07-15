Emekliye yüzde 40 maaş farkı müjdesi! SGK SSK, Bağ-Kur'luya 14.000 TL kök maaş hesabı geldi! 1999-2000-2008 sonrası emekliler...

1 Emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ayın 17'sinde yeni maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, ek zam kararını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında yapılan zamların ardından, gözler bu hafta içinde Meclis'e taşınması beklenen ek zam düzenlemesine çevrildi.

2 SIFIR ZAM İÇİN ÖNLEM

Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19.31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19.31 oranında arttı. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19.31 artış yapıldı.