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Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den flaş açıklama

Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak netleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam geliyor. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken, en önemli başlıkları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında açıkladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:38 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:46
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama 1

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak.

Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama 2

Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu.

Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama 3

ZAM ORANI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.

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