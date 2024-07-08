Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den flaş açıklama

Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak netleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam geliyor. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken, en önemli başlıkları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında açıkladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak.
Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu.