Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den flaş açıklama

Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak netleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam geliyor. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken, en önemli başlıkları Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında açıkladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...