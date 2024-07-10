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SSK, Bağ-Kur'luya ek zamla 12.000 TL kök maaş geliyor! Emekliye yeni zam hesabı yapıldı! 9.350, 10.150 TL taban aylık alanlar...

Hükümet, 1 milyon 780 bin emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir adım attı. Kök maaşı 10 bin liranın altında kalan emeklilerin maaşlarının artırılması için başlatılan çalışma, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya yükseltilmesini hedefliyor. AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dahilinde yürüttüğü çalışmalar, emeklilerin refahını artırmayı amaçlıyor. Bu adımla birlikte, en düşük emekli maaşı alanlar önemli bir gelir artışı sağlayacak ve yaşam standartları yükselecek.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:03
SSK, Bağ-Kur’luya ek zamla 12.000 TL kök maaş geliyor! Emekliye yeni zam hesabı yapıldı! 9.350, 10.150 TL taban aylık alanlar... 1

Yüzde 24.73'lük zamla birlikte kök aylığı 10 bin liranın altında kalan ve bu seviyede kalmaya devam eden emekliler için büyük bir adım atılıyor. Hükümet, yeni bir taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin gelirini artırmayı hedefliyor. En az 12 bin lira seviyesinde bir taban maaşın gündeme geldiği öğrenildi.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zamla 12.000 TL kök maaş geliyor! Emekliye yeni zam hesabı yapıldı! 9.350, 10.150 TL taban aylık alanlar... 2

1.8 MİLYON KİŞİ 10 BİN TL'NİN ALTINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında istihdam politikalarına ilişkin sunum yaparken, kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üstüne çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi. Işıkhan'ın 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise 10 bin liranın altında kaldığını dile getirdiği bildirildi.

SSK, Bağ-Kur’luya ek zamla 12.000 TL kök maaş geliyor! Emekliye yeni zam hesabı yapıldı! 9.350, 10.150 TL taban aylık alanlar... 3

Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve yapılan zamma rağmen 10 bin lira almaya devam edecek emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1.8 milyon emekli için yeni düzenleme yapılacak.

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