SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan 1.8 milyon SSK, Bağ-Kur'luya ilave zam kararı saat 11.00'de geldi! 10.000 TL altı kök aylığı olanlar...

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren Temmuz zammı sonrası yeni maaşlar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplamalar tamamlandı ve yeni maaşlar e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir hale geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Emekliler, e-Devlet sistemine giriş yaparak "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümünde yer alan "Ek Ödeme Tutarı" başlığının yanından Temmuz zammına göre hesaplanmış güncel ek ödeme tutarını görebiliyorlar. Peki, kimlere kaç TL ek ödeme yatacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:28 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:29
Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan 1.8 milyon SSK, Bağ-Kur’luya ilave zam kararı saat 11.00’de geldi! 10.000 TL altı kök aylığı olanlar... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 oranında artış yansıyacağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise emeklileri sevindirecek bir haber daha geldi: Her ay düzenli olarak ödenen ek ödeme tutarları da artacak. Yani Temmuz ayı itibariyle emekliler hem kök aylıklarına yapılan zammı hem de artırılmış ek ödemeleri almaya başlayacaklar.

Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan 1.8 milyon SSK, Bağ-Kur’luya ilave zam kararı saat 11.00’de geldi! 10.000 TL altı kök aylığı olanlar... 2

SON DAKİKA KARAR ÇIKTI

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni düzenleme yapılıyor. 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

YILLIK ZAM BELLİ OLDU: EMEKLİYE YÜZDE 86.16

Emeklilerin 2024'ün tamamında aldıkları zam Haziran enflasyonu ile belli oldu. Refah payı gibi ek artışlar olmasa bile emeklilerin bu yıl aldıkları artış % 86.16 çıktı.

Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan 1.8 milyon SSK, Bağ-Kur’luya ilave zam kararı saat 11.00’de geldi! 10.000 TL altı kök aylığı olanlar... 3

Şimdi Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon oranı açıklandı ve yüzde 24.73 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyondan kaynaklı artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık enflasyon farkına yol açtı ve bu kesimin zam oranı da toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu.

SON DAKİKA