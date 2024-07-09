Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! En düşük maaş alan 1.8 milyon SSK, Bağ-Kur'luya ilave zam kararı saat 11.00'de geldi! 10.000 TL altı kök aylığı olanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 oranında artış yansıyacağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise emeklileri sevindirecek bir haber daha geldi: Her ay düzenli olarak ödenen ek ödeme tutarları da artacak. Yani Temmuz ayı itibariyle emekliler hem kök aylıklarına yapılan zammı hem de artırılmış ek ödemeleri almaya başlayacaklar.

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SON DAKİKA KARAR ÇIKTI

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni düzenleme yapılıyor. 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

YILLIK ZAM BELLİ OLDU: EMEKLİYE YÜZDE 86.16



Emeklilerin 2024'ün tamamında aldıkları zam Haziran enflasyonu ile belli oldu. Refah payı gibi ek artışlar olmasa bile emeklilerin bu yıl aldıkları artış % 86.16 çıktı.