Altın fiyatları son dakika! 30 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı
Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçmesinin ardından fazla beklemedi ve yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gramı dün kapanışta yüzde 0,57 azalışla 244,60 liradan işlem görmüştü. Bugün canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
30.04.2019 09:34
- Son Güncelleme: 30.04.2019 09:58
Altın fiyatları, Çin'de beklentilerin altında gelen imalat PMI verisinin Asya borsalarını aşağı çekmesiyle yükseldi. Yatırımcılar faiz oranı görünümüne ilişkin ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde başlayacak Fed'in iki günlük para politikası toplantısını bekliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Nisan anlık altın fiyatları...
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