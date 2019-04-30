Altın fiyatları son dakika! 30 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı

Altın fiyatları, Çin'de beklentilerin altında gelen imalat PMI verisinin Asya borsalarını aşağı çekmesiyle yükseldi. Yatırımcılar faiz oranı görünümüne ilişkin ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde başlayacak Fed'in iki günlük para politikası toplantısını bekliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Nisan anlık altın fiyatları...

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